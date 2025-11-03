Siirt'te Ekskavatör Devrildi, Sürücü Ağır Yaralandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde ekskavatörün devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesi Yayıkdere Mahallesi'nde çalışmakta olan ekskavatör henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Kazada operatör ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT