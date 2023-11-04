Siirt'te durdurulan araçta 2 kilo 400 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı
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Siirt'te yapılan operasyonda durdurulan araçta 2 kilo 400 gram esrar ele geçirildi ve 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Siirt'te durdurulan araçta 2 kilo 400 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kentte uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, durdurulan araçta 2 kilo 400 gram esrar bulundu, M.A. ve R.Ş. yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa