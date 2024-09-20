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Siirt'te Durdurulan Araçta 1180 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

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Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, Ahmet Kigan Caddesi üzerinde durdurulan bir araçta bin 180 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta bin 180 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; ilimiz Merkez Ahmet Kigan Caddesi üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada bin 180 paket gümrük kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgili gözaltına alınan İ.E. isimli şahıs adli makamlara teslim edilmiştir" denildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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