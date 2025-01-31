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Siirt'te Düğünde Tabancayla Açılan Ateş Sonucu 16 Yaşındaki Genç Yaralandı

Siirt'te Düğünde Tabancayla Açılan Ateş Sonucu 16 Yaşındaki Genç Yaralandı
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Siirt'in Pınarca köyünde bir düğün sırasında havaya ateş açılması sonucu 16 yaşındaki Veysel D. omuzundan yaralandı. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Siirt'te bir düğün eğlencesinde tabancayla ateş açılması sonucunda Veysel D. (16) omuzundan yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Pınarca köyünde meydana geldi. Köy düğününde havaya ateş açılmasıyla seken mermi düğünde bulunan Veysel D.'yi (16) yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Veysel D.'nin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Jandarma olay ile ilgili inceleme başlattı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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