Çekilen röntgeni beğenmedi, doktoru böyle darp etti - Haberler

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Çekilen röntgeni beğenmedi, doktoru böyle darp etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çekilen röntgeni beğenmedi, doktoru böyle darp etti Bakan Koca'dan açıklama geldi Siirt'te hastanede çekilen röntgeni beğenmeyen adam, doktoru darp etti, gözaltına alınan şahsın yüzde 67 zihinsel engelli raporu olduğu ortaya çıkınca serbest bırakıldı.

Çekilen röntgeni beğenmedi, doktoru böyle darp etti

Bakan Koca'dan açıklama geldi

SİİRT - Siirt'te hastanede çekilen röntgeni beğenmeyen adam, doktoru darp etti, gözaltına alınan şahsın yüzde 67 zihinsel engelli raporu olduğu ortaya çıkınca serbest bırakıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " Kurtalan'daki şiddet olayı sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği karardan yanlış sonuçlar çıkarılmamalı, kararı saygıyla karşılamalıyız" dedi.

Siirt'te halsizlik şikayetiyle hastaneye gelen adam, doktorun çektiği röntgeni beğenmeyerek tüm vücudunun röntgeninin çekilmesini istedi. Bir anda öfkelenerek tartışmaya başlayan şahıs, doktoru darp etti. Güvenlik kamerasına da yansıyan olay sonrası gözaltına alınan şahsın yüzde 67 zihinsel engelli raporu olduğu ortaya çıktınca serbest bırakıldı.

Olay, Kurtalan Devlet Hastanesinde yaşandı. Halsizlik şikayetiyle hastaneye gelen M.T., Dr. Vedat Oran tarafından muayene edildi. Muayene sonrası hastanın rutin kan tahlilleri yapılarak, röntgeni çekildi. İşlemlerinin ardından Dr. Vedat Oran'ın yanına gelen M.T., iddiaya göre, 'Senden tüm vücut röntgenini istedim, neden çekmedin? diyerek tartışmaya başladı. Dr. Oran da bunun mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine M.T., doktoru darp etmeye başladı. Meslektaşlarının ve güvenlik görevlilerinin odaya girmesiyle Dr. Oran, saldırgan M.T.'nin şiddetinden kurtarıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Dr. Vedat Oran'ın da şikayetçi olması üzerine M.T. gözaltına alındı. M.T., yüzde 67 zihinsel engelli raporu olduğu gerekçesiyle bu sabah işlemlerinin ardından adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Koca, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Kurtalan'daki şiddet olayı sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği karardan yanlış sonuçlar çıkarılmamalı, kararı saygıyla karşılamalıyız" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - 3. Sayfa

Fahrettin Koca Kurtalan Siirt 3. Sayfa Haberler

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