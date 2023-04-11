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Siirt'te dilencilere yönelik denetimler devam ediyor

Siirt'te dilencilere yönelik denetimler devam ediyor

3. Sayfa Haberleri

Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Zabıta ekipleri kent merkezindeki cadde ve sokaklarda, cami önlerinde vatandaşların duygularını istismar ederek haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik denetimlerini ara vermeden sürdürüyor. Ekipler, Siirt Cumhuriyet ve Güres Caddesi bölgesinde dilencilik yaptığı tespit edilen 2 kişiye yaptıkları üst arama sonucunda dilenerek elde etmiş oldukları 430 TL'ye el koyarak, haklarında idari işlem uyguladı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zabıta Müdürlüğü Siirt Belediyesi Zabıta Siirt 3. Sayfa Haberler

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