Siirt'te DEM Parti'nin seçim kutlamalarında olaylar çıktı

Siirt'te seçimi kazanan DEM Parti tarafından düzenlenen kutlamalarda çıkan olaylarda 9 kişi gözaltına alındı.

Siirt merkezde seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre kazanan DEM Partililer, nevruz alanında toplanarak kutlama yaptı. Etkinlik sonrası grup dağıldığı sırada bazı kişiler yasadışı slogan atarak, sokak ve yoldaki kaldırım taşlarını söküp görevli polislere attı. Yaşanan arbede sonucu 9 kişi gözaltına alınarak, haklarında soruşturma başlatıldı. - SİİRT