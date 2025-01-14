Siirt'te Dairede Elektrik Prizinden Yangın Çıktı

Siirt'te bir apartmanın dairesinde çıkan yangında daire tamamen kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kooperatif Mahallesi 1708. Sokak Çelik Apartman'ında bulunan bir evde elektrik prizinden kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - SİİRT