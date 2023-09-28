Siirt'te çocukların tehlikeli oyunu cep telefonuna yansıdı

Siirt'te belediyeye ait parkta bulunan ahşap çardakta çocukların tehlikeli oyunu, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocuklardan birinin park içinde bulunan ahşap çardağın çatısına çıktığı, diğerinin ise çardağı salladığı görüldü. Çocuklar bir süre sonra çardaktan uzaklaşarak parktan ayrıldı.

SİİRT'te belediyeye ait parkta bulunan ahşap çardakta çocukların tehlikeli oyunu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kooperatif Mahallesi'ndeki belediyeye ait Uzun Park'taki ahşap çardakta, 10 yaşlarında iki çocuğun tehlikeli oyunu, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocuklardan birinin park içinde bulunan ahşap çardağın çatısına çıktığı, diğerinin ise çardağı salladığı görüldü. Çardak ileri geri hareket ederken, üzerindeki çocuk ayağa kalkarak bir süre bekledi. Çocuklar bir süre sonra çardaktan uzaklaşarak parktan ayrıldı.(DHA)