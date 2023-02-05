Siirt'te çocuklar karın keyfini 'kızak' ile çıkardı 3. Sayfa Haberleri Siirt'in Şirvan ve Eruh ilçelerinde kar yağışının ardından çocuklar, kızaklarla kayarak doyasıya eğlendi. Siirt'in Şirvan ve Eruh ilçelerinde kar yağışının ardından çocuklar, kızaklarla kayarak doyasıya eğlendi. Kış mevsiminin çetin geçtiği Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyü ile Eruh ilçesine bağlı Dikboğaz köyünde kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, çocuklar ise kar ile birlikte keyifli vakitler geçirdi. Kar kalınlığının 15 santimetreyi bulduğu köyde, yağışın ardından bir araya gelen çocuklar, evlerinden getirdikleri kızaklarla kayarak karın keyfini doyasıya yaşadı. - SİİRT Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Şirvan Siirt 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Siirt'te çocuklar karın keyfini 'kızak' ile çıkardı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.