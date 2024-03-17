Siirt'te çocuğa otomobil çarptı, ağır yaralandı

Siirt'te yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Halid Bin Velid Camii önünde yolun karşısına geçmeye çalışan A.E'ye (12) bir otomobil çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT