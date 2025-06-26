Siirt'te Çıkan Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

Siirt merkeze bağlı Ekmekçiler köyü mevkisinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

Siirt'in Ekmekçiler köyü kırsalında henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. Köy sakinlerinin yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmesinin ardından, olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Köylülerin ve ekiplerinin de müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT