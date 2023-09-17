Siirt'te çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı

Siirt'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 30 yaşındaki Halil İbrahim S. sırtından bıçaklandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.

Siirt'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Kooperatif Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmanın büyümesiyle bıçaklar çekildi. Kavgada 30 yaşındaki Halil İbrahim S. sırtından bıçaklandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Halil İbrahim S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sırtından bıçaklandığı öğrenilen yaralı Halil İbrahim S.'nin bekçi olduğu ve olayın mesai saatinin dışında yaşandığı belirtildi. Polis olayla ilgili inceleme başladı. - SİİRT