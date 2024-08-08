Üye Girişi
Haberler

Siirt'te çıkan anız yangını kontrol altına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in merkeze bağlı Yağmurtepe köyünde çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri ve güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 250 dönümlük alan zarar gördü.

Siirt'te çıkan anız yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı Yağmurtepe köyünde anız yangını çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek çevreye yayıldı. Olay yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı 8, jandarmaya ait 1 adet Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonrasında yangın kontrol altına alındı. Yangında 250 dönümlük alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye siirt İtfaiye Doğal Afet 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title