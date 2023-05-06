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Siirt'te çayda mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Siirt'te çayda mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Siirt'te bulunan Başur Çayı'na pikniğe giden 2 kişi suların yükselmesiyle mahsur kaldıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Siirt'te bulunan Başur Çayı'na pikniğe giden 2 kişi suların yükselmesiyle mahsur kaldıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün Yağmurtepe köyü Sütlüce mezrası bölgesinde bulunan Başur Çayı'na giden Hacı Özçelik ile Muhammed Mustafa Akkaya, suyun yükselmesiyle suyun ortasında bulunan kumulda mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, su üzerinden karşıya merdiven uzatarak köprü oluşturdu.

Gençler merdiven yardımıyla karşıya ulaştırıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafa Akkaya İtfaiye Siirt 3. Sayfa Haberler

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