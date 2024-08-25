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Siirt'te çaya giren 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Siirt'te girdiği çayda boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki Zeynep Eylül Çakır, hayatını kaybetti.

Siirt'te çaya giren 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

SİİRT - Siirt'te girdiği çayda boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki Zeynep Eylül Çakır, hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Siirt'in Başur Çayı'na serinlemek için suya giren Zeynep Eylül Çakır (13), bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan Çakır, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Baykan Devlet Hastanesi'ne hastaneye kaldırıldı. Çakır, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Eylül Çocuk Siirt Acil Durum Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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