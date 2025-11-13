Haberler

Siirt'te Canlı Hayvan Borsasında Silahlı Kavga: 5 Yaralı, 3 Tutuklama

Siirt Canlı Hayvan Borsası'nda meydana gelen silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Siirt Canlı Hayvan Borsasında 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca, 11 Kasım'da Barış Mahallesi'nde canlı hayvan borsasında 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, kavgada kullanıldığı değerlendirilen silah ve mühimmatlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Siirt merkez Barış Mahallesi'nde iki grup arasında önceki gün bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüştü. Kavgada Akif B., Naif B., Veysel B., Selahattin B. ile Fadıl A. yaralanmıştı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
