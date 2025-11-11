Siirt'te Canlı Hayvan Borsasında Silahlı Kavga: 5 Yaralı
Siirt Canlı Hayvan Borsası'nda iki grup arasında başlamış olan ticari anlaşmazlık, silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Olayda 2'si ağır toplam 5 kişi yaralandı. Polis inceleme başlattı.
Siirt Canlı Hayvan Borsası'nda taraflar arasındaki ticari anlaşmazlıktan dolayı meydana gelen silahlı ve sopalı kavgada 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, canlı hayvan borsasında iki grup arasında ticari anlaşmazlıktan dolayı sözlü tartışma yaşandı. Taraflar arasında büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda N.B. (36), A.B. (50), S.B. (52), V.B. (28) ve F. A. (73) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT
