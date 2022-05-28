Siirt'te çam ağacına oğul veren arılar kurtarıldı - Haberler

Siirt'te çam ağacı üzerine oğul veren arılar, itfaiye ve bir vatandaşın yardımıyla kovana alındı.

Siirt'te oğul veren arıların bahçesinde bulunan çam ağacına toplandığını fark eden ev sahibi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri oğul veren arıları kovana almak için çalışma başlattı. Ekipler orada bulunan Muhsin Beydoğan adlı arıcıdan yardım istedi. Beydoğan itfaiyenin merdivenini kullanarak arılara ulaştı. Oğul arının dalda biriktiği bölgedeki petekler kesilerek kovana alındı. Yaklaşık 10 bin tane arıyı kovana almayı başaran Beydoğan, bahar mevsiminin gelmesiyle arıların hareketlendiğini söyledi.

Ev sahibi ekiplere teşekkür etti. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa