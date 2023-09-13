Siirt'te Çalınan 7 Büyükbaş Hayvanı Satmaya Çalışan Şüpheli Tutuklandı
Siirt'te çalınan 7 büyükbaş hayvanı satmaya çalışırken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çalınan hayvanları bulmak için çalışma başlattı. Şüpheli, hayvanları satmaya çalışırken suçüstü yakalandı ve üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı ve çalınan hayvanlar sahiplerine teslim edildi.
Siirt'te çaldığı 7 büyükbaş hayvanı satmaya çalışırken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Baykan ilçesinin Karakaya köyünde yaşayan E.S, Y.S. ve Ş.S'nin araziye otlatmak amacıyla bıraktıkları 7 büyükbaş hayvanın kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışma sonucu Y.S, çaldığı hayvanları Kurtalan ilçesinin Tütün köyü Aydıncık mezrasında satmaya çalıştığı sırada suçüstü yakalandı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Çalınan hayvanlar sahiplerine teslim edildi.