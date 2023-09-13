Siirt'te Çalınan 7 Büyükbaş Hayvanı Satmaya Çalışan Şüpheli Tutuklandı

Siirt'te çalınan 7 büyükbaş hayvanı satmaya çalışırken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çalınan hayvanları bulmak için çalışma başlattı. Şüpheli, hayvanları satmaya çalışırken suçüstü yakalandı ve üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı ve çalınan hayvanlar sahiplerine teslim edildi.