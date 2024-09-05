Siirt'te cadde üzerine bırakılan çanta fünye ile patlatıldı. Çantadan çöp çıktı.

Alınan bilgilere göre, Şeyh El Hazin Caddesi Zeyve Mezarlığı önünde cadde üzerinde şüpheli çantanın bulunması üzerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Fünye ile kontrollü olarak patlatılan çantanın içinden çöp çıktı. Cadde, kontrollü patlamanın ardından araç ve yaya trafiğine açıldı. - SİİRT