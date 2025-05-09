Siirt'te Bodrum Katında Yangın Çıktı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Garzan Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altona alınarak söndürüldü. Yangından etkilenen olmazken, bodrum katında maddi hasar oluştu. - SİİRT