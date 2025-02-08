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Siirt'te Bodrum Katında Yangın Çıktı

Siirt'te Bodrum Katında Yangın Çıktı
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Siirt'in Akyamaç köyünde 2 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının nedeni inceleniyor.

Siirt'te 2 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay Siirt merkeze bağlı Akyamaç köyünde bulunan 2 katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede yayıldı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bodrum katındaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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