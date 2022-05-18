Siirt'te bitki koruma ürünleri ve gübre satan bayiler denetlendi - Haberler

SİİRT (İHA) - Siirt'te sahte bitki koruma ve gübre ürünlerini yasa dışı yollarla piyasaya süren, bu yolla insan sağlığını tehlikeye atan ve çevreyi olumsuz etkileyen bitki koruma ürünleri ve gübre bayilerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce, 'Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkındaki Yönetmelik' ve 'Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği' esaslarına göre ülke insanlarının daha sağlıklı ve kalıntısız tarım ürünleri tüketmesini sağlamak ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak amacı ile il merkezinde bulunan tüm bitki koruma ürünü satan bayiler ve gübre bayileri denetlendi.

Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanları tarafından Siirt il sınırları içerisinde faaliyet gösteren 16 adet bitki koruma ürün bayisi düzenli aralıklar ile denetlenerek kaçak satışların, son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin, sahte ürünlerin satışını engelleyerek vatandaşların güvenli ürüne gönül rahatlığı ile ulaşması temin edilmektedir. Bu çerçevede 2021 yılı içerisinde 62 denetim yapılmış, 2022 yılı içerisinde ise hali hazırda 40 denetim yapılmış olup düzenli aralıklar ile denetimler devam edeceği belirtildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa