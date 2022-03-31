Siirt'te bir şahsın üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Haberler

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Siirt'te bir şahsın üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'te bir şahsın üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Siirt kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın kaba üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Siirt kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın kaba üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri, Sakarya Mahallesi 504. Sokak üzerinde durdurulan Z.Ç isimli şahsın üst aramasında bir adet ruhsatsız tabanca, 6 fişek, bir adet tabancaya takılı şarjör ve 2,10 gram matemfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ile bir adet Payp yakaladı.

Gözaltına alınan şahsın emniyet işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ruhsatsız Silah, Sakarya, Polis, Siirt, 3. Sayfa, Haberler

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