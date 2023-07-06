Siirt'te bir kadın dilencinin topladığı paraları çay içerek saydığı anlar görüntülendi

SİİRT'te bir kadın dilencinin topladığı paraları kıraathanenin önünde çay içerek saydığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yeni Mahalle Hastane Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathaneye gelen kadın çay istedikten sonra vücudunun çeşitli yerlerinden çıkardığı paraları düzenleyip saymaya başladı. Bir yandan da çevresini gözleyen kadın, çayını da içip, parasını saydıktan sonra kıraathaneden ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)