Siirt'te bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Siirt'te 7 katlı bir apartmanın 2. katında çıkan yangın sonucu dumandan etkilenen 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Bahçelievler Mahallesi Abdullah Bağış Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 katlı binanın 2. katında Mehmet Fatih Ertekin'e ait evde yangın çıktı. Yangının çıktığını fark eden aile fertleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, evde bulunan 4 kişi çıkan dumandan etkilendi.

Dumandan etkilenen aile fertleri, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT