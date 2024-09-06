Siirt'te bir ayda 6 sığınak ve mağara imha edildi

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, huzur, güvenlik ve asayiş bilgilendirme toplantısında son bir ayda yapılan çalışmalarda 6 adet sığınak ve mağaranın imha edildiğini, FETÖ ve PKK'dan 18 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, terörle mücadele kapsamında Ağustos ayı içerisinde 17 operasyon gerçekleştirildiğini, bu operasyonlar sonucu, 6 adet sığınak ve mağaranın bulunarak imha edildiğini söyledi. Çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı madde ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiğini aktaran Vali Kızılkaya, Ağustos ayında bölücü terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 16 şahıs, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 1 şahıs, ayrıca bölücü terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranma kaydı bulunan 1 şahsın yakalanarak adli makamlara teslim edildiğini ifade etti.

Uyuşturucu ile mücadele konusunda da önemli adımlar atıldığını vurgulayan Vali Kızılkaya, "Ağustos ayında gerçekleştirilen 60 operasyonda 68 şüpheli yakalandı, adli makamlara teslim edildi, bu operasyonlar kapsamında, 190 kilogram kubar, esrar, 20 kilo 61 gram toz esrar, 31 gram metamfetamin, 16 gram skunk, 40 kök kenevir bitkisi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 203 adet uyuşturucu hap, 11 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Ağustos ayı içerisinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 39 operasyon gerçekleştirildi. 48 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda 5 bin 937 paket kaçak sigara, 70 kilogram kaçak tütün, 2 adet cep telefonu ve bir adet kopya düzeneği ele geçirildi" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda; Ağustos ayında 25 siber olay gerçekleştiğini ve 12 olayın aydınlatıldığını dile getiren Vali Kızılkaya, şöyle konuştu:

"Terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 41 kişi, kamu görevlisine hakaret suçundan 1 kişi, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma fiilini işleyen 2 kişi, ayrıca sosyal medya yoluyla müstehcenlik suçundan 6 olmak üzere toplam 44 şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır. Bununla birlikte yasa dışı bahis oynatan ve müstehcen içerikli paylaşım yapan 441 sitenin kapatılması sağlanmıştır. Vatandaşlarımızı oltalama usulü ile dolandırmaya çalışan sahte bir site de Uluslararası Siber Olaylara Müdahale Merkezine (USOM) bildirilerek kapatılmıştır. Ağustos ayı içerisinde Siirt genelinde meydana gelen 567 asayiş olayının 550'sinin aydınlatılmış, genel aydınlatma oranı ise yüzde 96,4 olmuştur. Özellikle hırsızlık, dolandırıcılık ve gasp gibi suçlarda etkin bir mücadele yürütülmüş olup, suç işleyenlerin adalete teslim edilmesi sağlanmıştır."

Asayiş olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre kişilere karşı işlenen suçların aydınlatma oranı yüzde 99, malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise bu oranın yüzde 90 olduğu kıyaslamasında bulunan Vali Kızılkaya, "Kasten öldürme olaylarında; yüzde 83, evden hırsızlıkta yüzde 58, dolandırıcılıkta yüzde 11 oranında azalma görülmüştür. Ayrıca malvarlığına karşı suçlarda; jandarma bölgesinde, motosiklet hırsızlığı, yankesicilik, oto hırsızlığı gibi olaylar hiç yaşanmamıştır. Aranan şahıslara yönelik çalışmalarda Ağustos ayında toplam 96 şahıs yakalanmış, bu şahıslardan 30'u adli makamlarca tutuklanmıştır. Bir önceki yılın yani 2023 yılı Ağustos ayına kıyasla, asayiş olaylarında güvenlik güçlerimizin inisiyatifiyle yüzde 100'lük bir azalma sağlanmıştır. Bu da bize suç önleme hizmetlerimizde ekip arkadaşlarımızın ne kadar gayretli ve başarılı bir çalışma ortaya koyduğunu net bir biçimde göstermektedir" diye konuştu.

"Fıstık bahçeleri hırsızlara karşı korunacak"

Siirt'te fıstık hasadının başlaması ile birlikte hırsızlık olaylarının önlenmesi maksadıyla hasadın yapıldığı bölgelerde jandarma devriye faaliyetlerinin arttırıldığını dile getiren Vali Kızılkaya, orman ve örtü yangınlarıyla mücadele konusunda alınan tedbirleri de paylaştı. Vali Kızılkaya, Ağustos ayında il genelinde 3 orman, 5 örtü ve 3 anız yangınına müdahale edildiğini ifade etti.

Toplantı, güvenlik ve asayiş konularında yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. - SİİRT