Siirt'te bir araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Haberler

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Siirt'te bir araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'te bir araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Siirt kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Siirt kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri, Cengiz Topel Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurdukları araç içerisinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ve toplam 8 adet fişek ele geçirildi.

Şahsın gerekli yasal işlemler yapılmak üzere Yenimahalle Polis Merkezine götürüldüğü belirtildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ruhsatsız Silah, Tragger, Polis, Siirt, 3. Sayfa, Haberler

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