Siirt'te Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı
Siirt'te iki grup arasında meydana gelen bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden polis, inceleme başlattı.
Siirt'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Güres Caddesi Kaplan Çay evi önünde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın taşlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa