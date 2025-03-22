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Siirt'te Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Siirt'te Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı
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Siirt'te iki grup arasında meydana gelen bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden polis, inceleme başlattı.

Siirt'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Güres Caddesi Kaplan Çay evi önünde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın taşlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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