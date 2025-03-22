Siirt'te Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Siirt'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Güres Caddesi Kaplan Çay evi önünde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın taşlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı. - SİİRT