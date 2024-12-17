Siirt'te Bıçaklı Kavga: 15 Yaşındaki Genç Yaralandı

Siirt'te meydana gelen bıçaklı kavga olayında 15 yaşındaki Özcan A. karnına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Olay, Siirt merkez Barış Mahallesinde meydana geldi. Henüz tespit edilemeyen bir nedenle başlayan tartışmanın büyümesi üzerine Özcan A., ismi belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçakla karnından yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin üzerine yaralı ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT