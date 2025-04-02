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Siirt'te Balkondan Düşen Kadın Ağır Yaralandı

Siirt'te Balkondan Düşen Kadın Ağır Yaralandı
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Siirt'te 45 yaşındaki Leyla K., apartmanın 4. katından düşerek ağır yaralandı. Olay, soba temizliği sırasında dengesini kaybetmesi sonucu gerçekleşti.

Siirt'te oturdukları apartmanın 4'üncü katından düşen 45 yaşındaki kadın ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Alan Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katında oturan Leyla K. iddiaya göre, soba temizliği yaparken dengesini kaybederek balkondan düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Leyla K., sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Leyla K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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