Üye Girişi
Haberler

Siirt'te balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te bir çocuk, binanın 4. katındaki balkondan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ancak çocuk kurtarılamadı. Polis soruşturmayı sürdürüyor.

Siirt'te balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, dün gece Kooperatif Mahallesi 1708. Sokak'ta binanın 4. katındaki balkondan düşen Aselnur Çengel (2), ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çengel, sevk edildiği Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olay ilgili soruşturma sürüyor. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çocuk Siirt 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakan Şimşek, en düşük emekli aylığı için 12 bin TL'ye onay verdi

Bakan Şimşek, en düşük emekli aylığı için 12 bin TL'ye onay verdi

 Bülent Ersoy'un garsona 'Çirkinsin' demesi tepki çekti

Bülent Ersoy'un garsona "Çirkinsin" demesi tepki çekti

 Kerem Kınık'ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada

Kerem Kınık'ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada

 Markette kilosu 100 TL, üretici ise 'Satamadım' diyerek çürümeye bıraktı

Markette kilosu 100 TL, üretici ise "Satamadım" diyerek çürümeye bıraktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title