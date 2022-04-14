Siirt'te bahçe direğini çalan hırsız yakalandı

SİİRT (İHA) - Siirt'te 2 metre uzunluğunda toplam 9 adet bahçe çiti direği çalan hırsız yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Alan Mahallesi 1514. sokakta devriye görevi yaptığı sırada elinde yaklaşık 2 metre uzunluğunda toplamda 9 adet bahçe çiti direklerini taşıyan Y.A. isimli şahsın bahse konu malzemeleri Alan Mahallesi Şeyh Şerafettin Caddesinin bitiminde bulunan fıstık bahçesinden çaldığını tespit etti. Ekipler, çalınan malzemeleri muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri devam ettiği öğrenildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa