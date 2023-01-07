Siirt'te babasıyla çobanlık yaparken kaybolan çocuk bulundu 3. Sayfa Haberleri Siirt'te kaybolan 11 yaşındaki çocuk, 4 saat sonra bulundu. Siirt'te kaybolan 11 yaşındaki çocuk, 4 saat sonra bulundu. Bir sürücü, yolda gördüğü çocuğu jandarma ekiplerine teslim etti. Olay, Siirt'in Tillo ilçesine bağlı Çatılı köyünde meydana geldi. Babasıyla çobanlık yapan 11 yaşındaki çocuğun kayıp olduğu ihbarı üzerine, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edilerek çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı. Arama çalışmaları köy civarında devam ederken sevindirici haber bir taksi sürücüsünün haber vermesiyle sona erdi. Çocuğu gören taksi sürücü aracına alarak jandarma ekiplerine teslim etti. Daha sonra çocuk, sağlık kontrolü için 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Jandarma Siirt AFAD 3. Sayfa Haberler

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