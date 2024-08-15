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Siirt'te Aranan Şahıslar Yakalandı

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Siirt Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda aranan 8 kişi yakalandı. Operasyonlar ara ara devam edecek.

Siirt Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik 12-14 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 8 kişi yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada operasyonların ara ara devam edeceği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan operasyonda Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T. Ö. isimli şahıs, Batman İlamat ve İnfaz Bürosunca "Hırsızlık" suçundan hakkında 17 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G. isimli şahıs, Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca "Hırsızlık" suçundan hakkında 1 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G. isimli şahıs, Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.K. isimli şahıs, Bitlis İlamat ve İnfaz Bürosunca "Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermilerin Satın Alınması Taşınması Bulundurulması" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.İ. isimli şahıs, "Ordu 1.Sulh Ceza Hakimliğince "Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret" suçundan aranan E.B. isimli şahıs, Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliğince "Dolandırıcılık" suçundan aranan M.D. isimli şahıs, Uşak 7. Asliye Ceza Mahkemesince "Hırsızlık" suçundan aranan E.K. isimli şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edilmişlerdir" denildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü siirt 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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