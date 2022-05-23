Siirt'te aracın altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Haberler

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Siirt'te aracın altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'te aracın altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Siirt'te 5 yaşındaki çocuk kuzeninin kullandığı aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Siirt'te 5 yaşındaki çocuk kuzeninin kullandığı aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Siirt'in Pervari ilçesi Tuzcular köyü Karabayır mezrasında meydana geldi. 5 yaşındaki B.G. adlı çocuk, kuzeni N.G.'nin kullandığı aracın altında kalması sonucu ağır yaralandı. Talihsiz çocuk kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pervari, Siirt, 3. Sayfa, Haberler

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