Siirt'te araç takla attı: Sürücü kazayı yara almadan atlattı - Haberler

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Siirt'te araç takla attı: Sürücü kazayı yara almadan atlattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'te araç takla attı: Sürücü kazayı yara almadan atlattı

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre, Siirt'in Eruh ilçe girişinde 21 GJ 418 plakalı otomobil sürücüsü Arafat K., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü yara almazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Selami Deniz/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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