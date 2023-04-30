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Siirt'te araç takla attı: 5 yaralı

Siirt'te araç takla attı: 5 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesinde meydana geldi. Muhammed Sacid S. yönetimindeki 34 BSY 553 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayabağlar Kurtalan Siirt 3. Sayfa Haberler

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