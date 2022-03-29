Siirt'te araç içine zulalanmış kaçak sigara ele geçirildi - Haberler

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Siirt'te araç içine zulalanmış kaçak sigara ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'te araç içine zulalanmış kaçak sigara ele geçirildi Siirt kent merkezinde durdurulan bir araçta yapılan aramada araca zulalanmış gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Siirt'te araç içine zulalanmış kaçak sigara ele geçirildi

SİİRT - Siirt kent merkezinde durdurulan bir araçta yapılan aramada araca zulalanmış gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Siirt Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, bir araçta yapılan aramada zulalanmış vaziyette bulunan 2 bin 997 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Konuyla alakalı 1 şüpheli yakalanırken gerekli incelemenin başlatıldığı belirtildi.

Siirt'te araç içine zulalanmış kaçak sigara ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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