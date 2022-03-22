Siirt'te apartmanın bodrum katında yakalanan şahıslar üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Siirt'te bir apartmanın bodrum katında 3 şüpheli şahsın üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliğine bağlı ekipler, ihbar üzerine Kooperatif Mahallesi 1760. sokakta bir apartmanın bodrum katında arama yaptı. Aramalarda bodrum katında bulunan 3 şahsın üst aramasında 2.58 gram eroin maddesi ele geçirildi.

GBT sorgusunda 1 şahsın işyerinden ve kurumdan hırsızlık suçunun firari şüphelisi olduğu tespit edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen şahısların işlemleri sürüyor. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa