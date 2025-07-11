Siirt'te Apartman Yangınında Zamanında Müdahale

Siirt'te Apartman Yangınında Zamanında Müdahale
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir apartmanın yangın merdiveninde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 10 katlı bir apartmanın yangın merdiveninde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, yangın Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın yangın merdiveni bölümünde meydana geldi. Merdiven boşluğunda istiflenen çeşitli ev eşyaları henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştu. Yoğun duman apartman sakinleri arasında paniğe yol açtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında dumandan etkilenen 5 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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