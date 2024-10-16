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Siirt'te Anız Yangını: İtfaiye Ekipleri Mücadele Ediyor

Siirt'te Anız Yangını: İtfaiye Ekipleri Mücadele Ediyor
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Siirt-Kurtalan karayolu Kezer Çayı yakınlarında çıkan anız yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Siirt'te Kezer Çayı yakınlarında anız yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Siirt- Kurtalan karayolu Kezer Çayı yakınlarında bilinmeyen bir sebeple anız yangını çıktı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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