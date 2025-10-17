Haberler

Siirt'te Amca Çocukları Arasında Kavga: 2 Yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde amca çocukları arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Bahçelievler Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle amca çocukları arasından başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

