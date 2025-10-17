Siirt'te Amca Çocukları Arasında Kavga: 2 Yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde amca çocukları arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Bahçelievler Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle amca çocukları arasından başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT