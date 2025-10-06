Siirt'te Alkol Denetiminde 17 Araç ve Sürücüsüne 99 Bin Lira Ceza

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde gerçekleştirilen alkol denetiminde 17 araç ve sürücüye çeşitli ihlallerden toplam 99 bin 860 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 Ekim 2025 tarihinde saat 21.30 ile 23.00 arasında kent genelinde 11 farklı noktada alkol denetimi yapıldı. 17 motorize ekibin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde toplam 189 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde muayenesiz araç kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak, trafik sigortası bulunmayan araçla trafiğe çıkmak, kask takmamak, yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullanmak, taşıt yolunu kirletmek ve yönetmelikte belirtilen ölçülere aykırı plaka takmak gibi çeşitli ihlaller tespit edildi. Söz konusu ihlaller nedeniyle 17 araç ve sürücüsüne toplam 99 bin 860 lira tutarında idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliği için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - SİİRT