Siirt'te alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Siirt'te bir kahvehanede alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi bıçakla yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'te iki grup arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Güres Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede alacak-verecek meselesi yüzünden iki grubun tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bıçakla yaralanan Mehmet Y., ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT