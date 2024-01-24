Siirt'te akaryakıt istasyonu yanındaki kafede çıkan yangın kontrol altına alındı
Siirt'te bulunan bir akaryakıt istasyonu yanındaki kafede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Kızartma makinesinin alev alması sonucu çıkan yangın, zamanında müdahale ile büyümeden söndürüldü.
Siirt'te bir akaryakıt istasyonu yanında bulunan kafede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
İl merkezi Yenimahalle Turan Beyazıt Caddesinde bulunan akaryakıt istasyonu yanında bulunan kafede, kızartma makinesi bir anda alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye müdürlüğü ekiplerinin zamanında müdahalesiyle, yangın büyümeden kontrol altına alındı.
İş yerinde soğutma çalışmaları başlatıldı. - SİİRT