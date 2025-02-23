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Siirt'te Açık Unutulan Ütü Yangın Çıkardı

Siirt'te Açık Unutulan Ütü Yangın Çıkardı
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Siirt'te bir evde açık unutulan ütü, masa tutuşmasına ve yangın çıkmasına neden oldu. Mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi ve yangın büyümeden söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Siirt'te bir evde açık unutulan ütü yangın çıkmasına neden oldu.

Alınan bilgilere göre, Veysel Karani Mahallesi'nde Resul U.'ya ait evde, prizde bırakılan ütü nedeniyle masa tutuştu. Evden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yönlendirilen itfaiye ekipleri, ev halkının da yardımıyla yangını büyümeden söndürdü. Maddi hasarla atlatılan olayda can kaybı yaşanmadı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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