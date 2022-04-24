Siirt'te 9 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Siirt'te şüphe üzerine durdurulan bir araçta 9 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Siirt'te şüphe üzerine durdurulan bir araçta 9 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, Siirt Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bir araçta yapılan aramada 9 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak, gerekli tahkikatın başlatıldığı belirtildi. - SİİRT
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa