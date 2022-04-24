Siirt'te 9 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi - Haberler

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Siirt'te 9 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'te 9 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Siirt'te şüphe üzerine durdurulan bir araçta 9 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Siirt'te şüphe üzerine durdurulan bir araçta 9 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Siirt Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bir araçta yapılan aramada 9 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak, gerekli tahkikatın başlatıldığı belirtildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Siirt, 3. Sayfa, Haberler

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