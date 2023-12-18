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Siirt'te 8 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı

18 Aralık 2023 20:40 Güncelleme: 20:42 Abone Ol

Siirt'te polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 8 kilo 560 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.