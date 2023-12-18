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Siirt'te 8 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı

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Siirt'te polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 8 kilo 560 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Siirt'te polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 8 kilo 560 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Baykan ilçesi Ziyaret uygulama noktasında B.C.'nin aracında yapılan aramada 8,5 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan B.C. ve H.C., adli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Siirt Narkotik Suçlar Tutuklama Gözaltı Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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